Скоро будут наступательные действия после которых нам предоставят самолеты - Зеленский

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"Нам нужны очень, очень нужны (самолеты – ред.). Будут ли они у нас и, почему я верю, что они у нас будут? Я уверен. Но так происходит эта война, что мы должны постоянно доказывать это на поле боя", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сначала Украина показывает, что за три дня ее нельзя захватить, а потом дают какое-то оружие.

"После этого мы снова идем вперед и просим дальнобойную артиллерию, происходит по-разному. У нас снова есть сложный успех, но тем не менее после этого нам предоставляют соответствующее оружие. Почему у нас будут самолеты? Потому что скоро у нас будут наступательные действия и после них, я уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы все было наоборот, нам было бы так легче, но есть как есть и мы за все благодарны", - заявил Зеленский.

Дополнение

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News заявил, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.