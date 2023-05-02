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Українці планують контрнаступ у наступні тижні - Блінкен

Українці планують контрнаступ у наступні тижні - Блінкен

Київ • УНН

 • 989396 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Fox News заявив, що українці планують контрнаступ у наступні тижні, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання журналіста видання Бена Голла стосовно того, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут, Блінкен зазначив, що плани росії вже зазнали поразки і закликав слідкувати за розвитком майбутнього українського контрнаступу.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу. Це провалилось і не матиме успіху", - заявив Блінкен.

Цитата

"Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир", - сказав Блінкен.

Блінкен також прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. Лідер Китаю Сі Цзіньпін нещодавно провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Головний американський дипломат заявив, що США відкриті до відповідальних зусиль із просування миру від будь-якої країни, але зазначив, що будь-яка мирна угода має базуватись на захисти територіальної цілісності, незалежности та суверенітету України.

У лютому Китай оприлюднив свою мирну пропозицію, яка закликає до припинення вогню, переговорів і припинення санкцій проти Росії. Документ не містить багато деталей, втім повторює звинувачення Росії в тому, що у вторгненні винні західні країни.

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції повідомив, що підготовка до контрнаступу завершується.

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