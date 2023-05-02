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У мене вже тіпається око: Кулеба різко відреагував на негативні прогнози щодо контрнаступу

У мене вже тіпається око: Кулеба різко відреагував на негативні прогнози щодо контрнаступу

Київ • УНН

 • 145532 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко висловився стосовно скептичних прогнозів про український контрнаступ від впливових іноземних ЗМІ, зазначивши, що замість того, щоб говорити - варто більше працювати над тим, щоб він відбувся, передає УНН.

Цитата

“Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. У мене вже око тіпається кожен раз, коли мені присилають якесь посилання “ось там написали про контрнаступ”. Треба працювати, займатися війною, це щоденна робота”, — сказав Кулеба.

Деталі

Міністр звертає увагу на стратегічних партнерів України, які допомагають військово-політичному керівництву держави у підготовці до контрнаступу. Він наводить прізвища відомих генералів, з якими тримає контакт Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Подивіться на кількість контактів Залужного з його відповідниками у командуванні НАТО в Європі та США. Вчора розмова була з Міллі, поза-позавчора розмова з командувачем сил НАТО і Європі. Подивіться на міжнародні дзвінки Президента, на його візити. Все це – кожен дзвінок, немає такого, де б Президент не порушував би теми зброї для наших бригад, які підуть у контрнаступ”, – додає він.

Відповідаючи на питання, чому багато хто покладає надію на контрнаступ та вважає його ключовим, Кулеба наголосив, що такої думки дотримуються деякі дружні країни, проте вирішальною буде та битва, яка призведе до звільнення усіх територій України.

“Тому що є люди, навіть у деяких дружніх нам країнах, які кажуть, що ось це є вирішальний та останній бій. І якщо там Україні щось не вдастсься, то воєнним шляхом здобути перемогу неможливо і треба йти на поступки. Я всім кажу, що вирішальною буде та битва, яка призведе до повного звільнення українських територій. Це війна, і вона складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо цю задачу, то значить в кінці, не на початку ми скажемо: “Це був вирішальний бій, ми перемогли. Дякую за підтримку”. Але можливо, що це буде не єдиний контрнаступ, і потрібен буде ще один. Це боротьба проти наративів про те, що Україні треба буде здатися”, – підсумував він.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готується до контрнаступу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше.

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