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Кулеба про контрнаступ: якщо потрібно буде два чи більше - буде два чи більше

Кулеба про контрнаступ: якщо потрібно буде два чи більше - буде два чи більше

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час спільного брифінгу з колегами з держав Північної Європи та Балтії в Одесі, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Контрнаступ не треба вважати останньою битвою. Остання битва – це та битва, що призведе до повного визволення українських територій. Але цей висновок можна буде зробити тільки в кінці битви, не на початку. Ті хто робить цей висновок щодо того, чи є це вирішальною битвою на самому його початку, вони викривлюють картину наших зусиль. Ми можемо сказати щось рішуче тільки в кінці», - сказав Кулеба.

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Кулеба заявив, що у минулому контрнаступі Україна досягла усіх цілей.

«Ми будемо боротися поки не звільнено нашу всю територію Якщо буде потрібний один контрнаступ, то буде один. Якщо потрібно буде два чи більше - буде два чи більше. Це не такий конфлікт, який можна заморозити», - зазначив Кулеба.

Він заявив, що не знає, коли почнеться контрнаступ.

«Це стосується генералів вони будуть приймати це рішення», - додав міністр.

Доповнення

Зеленський заявив, що Україна готується до контрнаступу та закликав надати далекобійну зброю та авіацію.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказувала, що не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території.

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