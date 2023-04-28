Кулеба про контрнаступ: якщо потрібно буде два чи більше - буде два чи більше

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час спільного брифінгу з колегами з держав Північної Європи та Балтії в Одесі, передає кореспондент УНН.