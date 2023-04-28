Кулеба о контрнаступлении: если нужно будет два или больше - будет два или больше

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«Контрнаступление не надо считать последней битвой. Последняя битва – это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, не в начале. Те, кто делает этот вывод относительно того, является ли это решающей битвой в самом ее начале, они искажают картину наших усилий. Мы можем сказать что-то решительно только в конце», - сказал Кулеба.

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Кулеба заявил, что в прошлом контрнаступлении Украина достигла всех целей.

«Мы будем бороться пока не освобождена наша вся территория. Если будет нужно одно контрнаступление, то будет одно. Если нужно будет два или больше - будет два или больше. Это не такой конфликт, который можно заморозить», - отметил Кулеба.

Он заявил, что не знает, когда начнется контрнаступление.

«Это касается генералов они будут принимать это решение», - добавил министр.

Дополнение

Зеленский заявил, что Украина готовится к контрнаступлению и призвал предоставить дальнобойное оружие и авиацию.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что подготовка к контрнаступлению завершается.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр указывала, что не надо сводить публично украинское контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ - освободить все оккупированные территории.