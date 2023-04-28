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Україна готується до контрнаступу - Зеленський

Україна готується до контрнаступу - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до контрнаступу та закликав надати далекобійну зброю та авіацію. Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентами Чехії та Словаччини в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які зараз маємо. Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що в безпековій допомозі Україні не може бути жодних «оборонних табу». Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для росії», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для російської федерації.

«Абсолютно справедливо надати нашим воїнам все те, що необхідно для захисту найголовнішого – життя. Зокрема, це стосується далекобійної зброї, сучасної авіації, достатньої кількості артилерії, бронетехніки. Ми готуємося до контрнаступу й всі це знають. Тому деталі про наші домовленості озвучувати не буду», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський обговорив з президентами Чехії та Словаччини, як зупинити рф та повідомив про ситуацію на полі бою.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що підготовка до контрнаступу завершується.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр вказувала, що не треба зводити публічно український контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі окуповані території.

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