Зеленський обговорив з президентами Чехії та Словаччини, як зупинити рф та повідомив про ситуацію на полі бою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, як зупинити росію та притягти до справедливої відповідальності всіх російських терористів і вбивць. Про це Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з президентами в Києві, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Сьогодні ми говорили передусім про те, як зупинити державу-терориста та притягти до справедливої відповідальності всіх російських терористів і вбивць. Це наше головне завдання – для всіх у Європі, для всіх у вільному світі. росія повинна програти в цій війні, а її керівництво повинно бути засуджене за злочин агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелося проходити через те, що російський терор приніс українцям», - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що поінформував колег про ситуацію на полі бою та окреслив перспективи, які зараз маємо.
«Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що в безпековій допомозі Україні не може бути жодних «оборонних табу». Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для росії», - розповів Зеленський.
Також Зеленський повідомив, що вони говорили й про політичні можливості, які створені Україною та партнерами для прискорення миру.
«Я поінформував про наші зусилля для реалізації української формули миру. Вдячний Словаччині та Чехії за повну підтримку нашої позиції щодо справедливого й сталого миру для України», - сказав Зеленський.
Окремо він подякував колегам за підтримку української ініціативи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України».
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.