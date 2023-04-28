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Зеленский обсудил с президентами Чехии и Словакии, как остановить рф и сообщил о ситуации на поле боя

Зеленский обсудил с президентами Чехии и Словакии, как остановить рф и сообщил о ситуации на поле боя

Киев • УНН

 • 369150 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой, как остановить россию и привлечь к справедливой ответственности всех российских террористов и убийц. Об этом Зеленский сообщил во время совместного брифинга с президентами в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня мы говорили прежде всего о том, как остановить государство-террориста и привлечь к справедливой ответственности всех российских террористов и убийц. Это наша главная задача – для всех в Европе, для всех в свободном мире. россия должна проиграть в этой войне, а ее руководство должно быть осуждено за преступление агрессии и геноцид против украинцев, чтобы другим народам не пришлось проходить через то, что российский террор принес украинцам», - сообщил Зеленский.

Он отметил, что проинформировал коллег о ситуации на поле боя и очертил перспективы, которые сейчас имеем.

«Считаю, что одним из главных выводов из нашего сегодняшнего разговора должен быть вывод о том, что в безопасности помощи Украине не может быть никаких «оборонных табу». Каждое искусственное оборонное ограничение для Украины – это лишь очередная террористическая возможность для россии», - рассказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что они говорили и о политических возможностях, которые созданы Украиной и партнерами для ускорения мира.

«Я проинформировал о наших усилиях для реализации украинской формулы мира. Благодарен Словакии и Чехии за полную поддержку нашей позиции относительно справедливого и устойчивого мира для Украины», - сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил коллег за поддержку украинской инициативы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом и президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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