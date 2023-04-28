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Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Чехії Петром Павелом та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає УНН.

Цитата

«Вітаю в Україні Президента Чехії Петра Павела! Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення», - написав Зеленський.

Також Зеленський зустрівся з Чапутовою.

«Дякую за підтримку наших людей, нашої армії, допомогу у відновленні України. Ми це дуже цінуємо», - зазначив Зеленський вітаючи в Україні президента Словаччини.

Доповнення

Президент Чехії Петро Павел разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, за даними чеських ЗМІ, прибули до Києва вранці 28 квітня і вже відвідали українське місто Бородянка. Президент Чехії Павел, який відвідує Україну вперше у новому статусі, написав у Twitter, що важко на власні очі побачити, що українці платять за свободу та справедливість найдорожчу ціну.

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