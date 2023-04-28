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Президенти Чехії та Словаччини прибули до України: уже відвідали Бородянку

Київ • УНН

 • 346725 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Чехії Петро Павел разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, за даними чеських ЗМІ, прибули до Києва вранці 28 квітня і вже відвідали українське місто Бородянка. Президент Чехії Павел, який відвідує Україну вперше у новому статусі, написав у Twitter, що важко на власні очі побачити, що українці платять за свободу та справедливість найдорожчу ціну, передає УНН.

Цитата

"Зузана Чапутова і я розуміємо цінність свободи та справедливості. Важко побачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров'ю та життями своїх громадян. У боротьбі з агресором захищає те, що маємо спільного. Ось чому ми стоятимемо за ними", - написав Павел.

Деталі

Як пише České noviny, на місці вони оглянули будинки, пошкоджені російськими обстрілами. Також у Бородянці, як вказано, вони оглянули графіті відомого художника Бенксі. Бородянка разом із містами Буча та Ірпінь входять до символів злочинів під час російської окупації на Київщині.

Як повідомляється, президентів Чехії та Словаччини зустрічали, зокрема, колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс та посол Чехії у Київ Радек Матула.

Як вказано, у Павела та Чапутової заплановані переговори із Президентом України Володимиром Зеленським.

Доповнення

Для Павела, який став президентом Чехії у березні цього року, це перший візит до України з початку російського вторгнення у лютому минулого року.

Декілька чеських політиків перед цим вже відвідуваали Україну після вторгнення росії. Прем'єр-міністр Петр Фіала прибув до Києва через три тижні після початку російського вторгнення, а в жовтні країну відвідала делегація чеського уряду. В Україні також перебували чеські міністр закордонних справ Ян Липавський та міністр оборони Яна Чорнохова.

У перерахунку на душу населення Чехія, як вказує České noviny, є "одним з найважливіших прихильників країни, яка зазнала нападу". За словами Фіали, до середини лютого цього року військова допомога чеського уряду Україні становила десять мільярдів крон. 

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