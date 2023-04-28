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Президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину: уже посетили Бородянку

Президенты Чехии и Словакии прибыли в Украину: уже посетили Бородянку

Киев • УНН

 • 346720 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, по данным чешских СМИ, прибыли в Киев утром 28 апреля и уже посетили украинский город Бородянка. Президент Чехии Павел, который посещает Украину впервые в новом статусе, написал в Twitter, что трудно увидеть своими глазами увидеть, что украинцы платят за свободу и справедливость самую высокую цену, передает УНН.

Цитата

"Зузана Чапутова и я понимаем ценность свободы и справедливости. Трудно увидеть собственными глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену. Кровью и жизнями своих граждан. В борьбе с агрессором защищает то, что у нас есть общего. Вот почему мы будем стоять за ними", - написал Павел.

Детали

Как пишет České noviny, на месте они осмотрели дома, поврежденные российскими обстрелами. Также в Бородянке, как указано, они осмотрели граффити известного художника Бэнкси. Бородянка вместе с городами Буча и Ирпень входят в число символов преступлений во время российской оккупации в Киевской области.

Как сообщается, президентов Чехии и Словакии встречали, в частности, бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис и посол Чехии в Киев Радек Матула.

Как указано, у Павела и Чапутовой запланированы переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дополнение

Для Павела, который стал президентом Чехии в марте этого года, это первый визит в Украину с начала российского вторжения в феврале прошлого года.

Несколько чешских политиков перед этим уже посещали Украину после вторжения россии. Премьер-министр Петр Фиала прибыл в Киев через три недели после начала российского вторжения, а в октябре страну посетила делегация чешского правительства. В Украине также находились чешские министр иностранных дел Ян Липавский и министр обороны Яна Чернохова.

В пересчете на душу населения Чехия, как указывает České noviny, является "одним из самых важных сторонников страны, подвергшейся нападению". По словам Фиалы, к середине февраля этого года военная помощь чешского правительства Украине составляла десять миллиардов крон. 

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