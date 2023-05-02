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У меня уже дергается глаз: Кулеба резко отреагировал на негативные прогнозы относительно контрнаступления

Киев • УНН

 • 145527 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко высказался относительно скептических прогнозов об украинском контрнаступлении от влиятельных иностранных СМИ, отметив, что вместо того, чтобы говорить - стоит больше работать над тем, чтобы оно состоялось, передает УНН.

Цитата

“Надо меньше говорить о контрнаступлении и больше работать над тем, чтобы оно состоялось. У меня уже глаз дергается каждый раз, когда мне присылают какую-то ссылку “вот там написали про контрнаступление”. Надо работать, заниматься войной, это ежедневная работа”, — сказал Кулеба.

Детали

Министр обращает внимание на стратегических партнеров Украины, которые помогают военно-политическому руководству государства в подготовке к контрнаступлению. Он приводит фамилии известных генералов, с которыми держит контакт Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

“Посмотрите на количество контактов Залужного с его соответчиками в командовании НАТО в Европе и США. Вчера разговор был с Милли, позавчера разговор с командующим силами НАТО в Европе. Посмотрите на международные звонки Президента, на его визиты. Все это – каждый звонок, нет такого, где бы Президент не поднимал бы темы оружия для наших бригад, которые пойдут в контрнаступление”, – добавляет он.

Отвечая на вопрос, почему многие возлагают надежду на контрнаступление и считают его ключевым, Кулеба отметил, что такого мнения придерживаются некоторые дружественные страны, однако решающей будет та битва, которая приведет к освобождению всех территорий Украины.

“Потому что есть люди, даже в некоторых дружественных нам странах, которые говорят, что вот это решающий и последний бой. И если там Украине что-то не удастся, то военным путем одержать победу невозможно и надо идти на уступки. Я всем говорю, что решающей будет та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Это война, и она состоит из нескольких битв. Если мы этим контрнаступлением решим эту задачу, то значит в конце, не в начале мы скажем: “Это был решающий бой, мы победили. Спасибо за поддержку”. Но возможно, что это будет не единственное контрнаступление, и нужно будет еще одно. Это борьба против нарративов о том, что Украине надо будет сдаться”, – подытожил он.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готовится к контрнаступлению.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что украинское контрнаступление не нужно воспринимать, как последнюю битву. Украина будет бороться пока не освободит всю территорию. Поэтому, если нужно будет два или более контрнаступления - будет два или более.

Украинские Национальные Новости

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