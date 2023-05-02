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Украинцы планируют контрнаступление в следующие недели - Блинкен

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News заявил, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос журналиста издания Бена Голла относительно того, что, несмотря на активную международную поддержку, на поле боя в Украине, как представляется, ситуация зашла в тупик, Блинкен отметил, что планы россии уже потерпели поражение и призвал следить за развитием будущего украинского контрнаступления.

"россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, покорить ее россии, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не увенчается успехом", - заявил Блинкен.

Цитата

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя – лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир", – сказал Блинкен.

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира. Лидер Китая Си Цзиньпин на днях провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Главный американский дипломат заявил, что США открыты для ответственных усилий по продвижению мира от любой страны, но отметил, что любое мирное соглашение должно базироваться на защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

В феврале Китай обнародовал свое мирное предложение, призывающее к прекращению огня, переговорам и прекращению санкций против россии. Документ не содержит много деталей, впрочем, повторяет обвинения россии в том, что во вторжении виновны западные страны.

Раньше

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции сообщил, что подготовка к контрнаступлению завершается.

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