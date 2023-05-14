Зеленський з візитом у Німеччині: про що буде домовлятися з Шольцем?
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 14 травня перебуватиме з візитом у Німеччині, де проведе низку зустрічей та отримає премію Карла Великого, пише УНН.
«Берлін. Зброя. Потужний пакет. ППО. Реконструкція. ЄС. НАТО. Безпека», - таким повідомлення глава держави окреслив місце та мету свого візиту.
Про те, що Зеленський відвідає Берлін та Аахен на початку місяця повідомили німецькі ЗМІ з посиланням на поліцію Берліну.
Це одразу викликало скандал, адже медіа озвучили деякі подробиці візиту: готель, якому буде зупинятися Зеленський, заходи безпеки, що вживаються. У берлінській поліції підтвердили, що розпочали розслідування за фактом витоку інформації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Зеленського до Німеччини
Шольц та Зеленський останній раз бачилися лютому у Парижі, де відбулася тристороння зустріч з Макроном. Загалом же це перший візит Зеленського до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення.
Безумовно, що основною темою нинішньої зустрічі стане оборонна підтримка Україні. Нагадаємо, що з початку війни Німеччина досить довго розгойдувалася щодо постачання зброї Україні. Але поступово спектр видів озброєнь розширявся, а ключовий прорив стався, коли Берлін погодився надати Україні танки Leopard 2. Це можна пов’язати з тим, що Шольц хоче ще більше посилити лідерські позиції Німеччини у континентальній Європі. Особливо на фоні непослідовного президента Франції Макрона, який тепер збирається просувати певні мирні ініціативи разом з Китаєм.
Окрім цього, є ще й економічний аспект та військове лобі. Прибутки німецького збройного концерну Rheinmetall не в останню чергу через постачання озброєнь Україні за минулий рік зросли на 27% і склали рекордні 754 мільйони євро.
Зеленський особисто зустрічався з головою концерну Арміном Паппергером у Києві. Нині ж Rheinmetall планує в Україні виробляти боєприпаси, системи ППО і танки.
Німеччина при Шольці поступово перетворюється на ключового союзника України, а отже їм із Зеленським буде про що поговорити.
Додамо
13 травня Зеленський відвідав Італію. Де зустрівся з керівництвом країни, а також з Папою Римським.