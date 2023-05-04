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Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Зеленського до Німеччини

Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Зеленського до Німеччини

Київ • УНН

 • 1467954 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. У четвер поліція Берліна заявила, що розпочне розслідування після того, як у ЗМІ з'явилися подробиці можливої поїздки президента України Володимира Зеленського до Німеччини, передає УНН посилаючись на DW та AFP.

Все почалося зі статті в друкованому виданні Berliner Zeitung (BZ), опублікованій у середу, з посиланням на неназвані джерела у берлінській поліції, що підтверджують факт візиту.

ЗМІ незабаром звернули увагу на додаткові деталі — наприклад, у якому саме берлінському готелі зупиниться президент, і про різні заходи безпеки, які вживаються.

Україна намагається максимально приховувати місцезнаходження Зеленського. Про плани його поїздок зазвичай оголошують постфактум або в останню хвилину, іноді навіть після його повернення — наприклад, при відвіданні більш небезпечних районів на лінії фронту в Україні.

Наприклад, його приїзд до Фінляндії у середу для переговорів із лідерами Північних країн став для більшості несподіванкою.

Його останні особисті переговори з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном у Парижі у лютому були оголошені канцелярією президента Франції лише в день його прибуття.

Деталі

Слідчі розпочали розслідування "за підозрою в розголошенні секретів у зв'язку з можливим візитом президента", йдеться у заяві поліції.

Поліція підтвердила факт розслідування, пов'язаного зі статтею у BZ. У звіті були "конфіденційні подробиці" підготовки до візиту Зеленського, заявили в поліції.

"Берлінська поліція жодного разу офіційно не надала жодної інформації, яка могла б поставити під загрозу державний візит", - йдеться у заяві.

"Я вважаю нестерпним, що... один-єдиний співробітник таким ганебним чином завдає шкоди репутації берлінської поліції як на національному, так і на міжнародному рівні", - йдеться у заяві президента берлінської поліції Барбари Словік.

"Я можу тільки уявити, що ця людина не знала про наслідки своїх дій", - додала Словік.

Новинний сайт t-online процитував неназвані "джерела, близькі до уряду" у Києві, які заявили, що Україна "глибоко розчарована" тим, що "дуже конфіденційна інформація про безпеку", мабуть, була "свідомо" опублікована з німецьких джерел.

Видання з посиланням на свої джерела назвало це "безвідповідальним" та заявило, що це може "поставити під сумнів можливий візит українського президента".

Доповнення

Відносини між Берліном та Києвом іноді загострювалися після вторгнення росії до України.

Україна звинуватила Німеччину в тому, що вона надто поблажливо ставилася до президента росії володимира путіна напередодні війни і вимагала від Берліна додаткової військової підтримки.

Київ зневажливо поставився до візиту президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра через кілька тижнів після вторгнення, що, у свою чергу, затримало перший візит канцлера Олафа Шольца до країни.

Проте з того часу і Штайнмаєр, і Шольц відвідали Україну.

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