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Зеленський обговорив з прем’єром Швеції параметри подальшої оборонної допомоги Україні

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції параметри подальшої оборонної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 1102241 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС, передає УНН.

Цитата

«Важливі двосторонні зустрічі в Гельсінкі. Докладно обговорили з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС», - повідомив Зеленський.

Також він повідомив, що із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен основну увагу приділили комплексній підтримці Данією України в нашій боротьбі з російським агресором.

«Подякував Прем’єр-міністру Ісландії Катрін Якобсдоттір за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України. Під час зустрічі із Санною Марін обговорили поточну ситуацію в Україні та виклики, пов’язані з війною. Вдячний за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії», - написав Зеленський.

Доповнення

Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС.

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