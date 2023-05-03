Країни Північної Європи підтримують Україну на шляху до НАТО та ЄС – спільна заява
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС. Про це йдеться в спільній заяві саміту Україна – Північна Європа, передає УНН з посиланням на ОП.
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«Майбутнє України та її народу – у євроатлантичній родині. Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях із реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року», - йдеться в заяві.
Окрім того, в заяві зазначається, що країни Північної Європи – члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства.
«Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Країни Північної Європи і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО.
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що на саміті НАТО у Вільнюсі можуть оголосити про створення Ради Україна-НАТО у форматі «32».