Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО. Про це він сказав під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
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«Найкраща гарантія безпеки для України, ми про це говоримо велику кількість років, говоримо й хотіли б, й показували своїми діями. У нас це навіть є в Конституції нашої держави й геополітичний напрямок, який обраний нашим народом. Тому найкращі й найпотужніші гарантії – це членство в НАТО», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що поки йде війна Україна не буде в НАТО, й в Києві це чітко усвідомлюють.
«Але ми б хотіли, щоб окрім відкритих дверей партнери на зустріч нам робили також якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство, що це не тільки відкриті двері, не тільки щось таке в майбутньому. Ми б хотіли підтримку сьогодні. Й сьогодні політичну підтримку в цьому напрямку, ми хочемо, щоб було запрошення для України. А на цьому шляху поки у нас йде війна нам потрібні гарантії безпеки. Сьогодні, сьогоднішнього часу, поки ми ще не в НАТО», - розповів Зеленський.
Він додав, що в будь-якому випадку ціль України мати повноправне членство в Альянсі.
Доповнення
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна хоче отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО.
Членство України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу, заявив в міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що цю проблему згодом буде вирішено.