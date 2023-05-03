Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО

ukru
10:29 • 91897 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 99847 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 105632 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 149254 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 328020 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 424076 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 332285 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354032 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311535 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224782 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
75 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 101137 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 107328 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 112351 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 73599 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 56684 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 91991 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 149319 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 442014 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 581279 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 610295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 37601 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 73599 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 112351 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 221084 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 424108 перегляди
Актуальне
Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО

Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО

Київ • УНН

 • 1020843 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО. Про це він сказав під час спільної пресконференції зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Найкраща гарантія безпеки для України, ми про це говоримо велику кількість років, говоримо й хотіли б, й показували своїми діями. У нас це навіть є в Конституції нашої держави й геополітичний напрямок, який обраний нашим народом. Тому найкращі й найпотужніші гарантії – це членство в НАТО», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що поки йде війна Україна не буде в НАТО, й в Києві це чітко усвідомлюють.

«Але ми б хотіли, щоб окрім відкритих дверей партнери на зустріч нам робили також якісь потужні кроки, які б мотивували українське суспільство, що це не тільки відкриті двері, не тільки щось таке в майбутньому. Ми б хотіли підтримку сьогодні. Й сьогодні політичну підтримку в цьому напрямку, ми хочемо, щоб було запрошення для України. А на цьому шляху поки у нас йде війна нам потрібні гарантії безпеки. Сьогодні, сьогоднішнього часу, поки ми ще не в НАТО», - розповів Зеленський.

Він додав, що в будь-якому випадку ціль України мати повноправне членство в Альянсі.

Доповнення

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що Україна хоче отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить її майбутнє в НАТО.

Членство України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу, заявив в міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що цю проблему згодом буде вирішено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25