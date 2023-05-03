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Зеленский заявил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО

Зеленский заявил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО

Киев • УНН

 • 1020839 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Лучшая гарантия безопасности для Украины, мы об этом говорим большое количество лет, говорим и хотели бы, и показывали своими действиями. У нас это даже есть в Конституции нашего государства и геополитическое направление, которое выбрано нашим народом. Поэтому самые лучшие и самые мощные гарантии – это членство в НАТО», - сказал Зеленский.

Он отметил, что пока идет война Украина не будет в НАТО, и в Киеве это четко осознают.

«Но мы бы хотели, чтобы кроме открытых дверей партнеры навстречу нам делали также какие-то мощные шаги, которые бы мотивировали украинское общество, что это не только открытые двери, не только что-то такое в будущем. Мы бы хотели поддержку сегодня. И сегодня политическую поддержку в этом направлении, мы хотим, чтобы было приглашение для Украины. А на этом пути пока у нас идет война нам нужны гарантии безопасности. Сегодня, сегодняшнего времени, пока мы еще не в НАТО», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что в любом случае цель Украины иметь полноправное членство в Альянсе.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина хочет получить политический сигнал, который уже сегодня четко закрепит ее будущее в НАТО.

Членство Украины в НАТО зависит от четырех стран Альянса, заявил в министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавив, что эта проблема со временем будет решена.

Украинские Национальные Новости

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