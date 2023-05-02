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Членство НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу, цю проблему згодом буде вирішено – Кулеба

Членство НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу, цю проблему згодом буде вирішено – Кулеба

Київ • УНН

 • 549160 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Членство України у НАТО залежить від чотирьох країн Альянсу, заявив в ефірі “Сніданку з 1+1” міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, додавши, що цю проблему згодом буде вирішено, передає УНН.

Цитата

“Ми залежимо, приблизно, десь від чотирьох країн-членів Альянсу. Одна з них – особливо велика і важлива у НАТО. Я думаю, що одна з цих чотирьох вже почала хитатися з приводу нашого членства. Ми над цим працюємо. Мені це нагадує минулий рік, коли ми боролися за набуття Україною статуса-кандидата на членство в ЄС. За тиждень до того, як це рішення було ухвалено – нам розповідали лідери ЄС, що цього ніколи не буде. Зараз в нас така сама проблема із НАТО, але її з часом ми вирішимо”, – наголосив міністр.

Доповнення

Днями Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю іноземним журналістам заявив, що якби рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу залежало від Генерального Секретаря – Україна вже була би у НАТО. Проте це мають вирішувати усі члени блоку.

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