Зеленський: якби рішення про вступ залежало від Столтенберга – Україна вже була би в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Якби рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу залежало від Генерального Секретаря – Україна вже була би у НАТО, заявив в інтерв’ю іноземним журналістам Президент Володимир Зеленський, додавши, що таке рішення мають прийняти усі члени блоку, передає УНН.
Цитата
“Остання наша зустріч є Єнсом Столтенбергом (генсеком НАТО - ред.) була краща за всі інші. Я йому дуже вдячний. Але знову ж таки - це союзне рішення ( про вступ України до НАТО – ред.). Я думаю, якби рішення про вступ в НАТО залежало від Столтенберга, то Україна була б в НАТО", - вважає Зеленський.
Деталі
Він наголосив, що найкращі гарантії безпеки - це стати членом НАТО. Тому що у блоку є велика кількість потужних держав, а також сучасна зброя. Україна також отримала фінансову допомогу та підтримку у потужній санкційній політиці проти росії – що показує міцність Альянсу, додає Президент.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що було поставлено Україні з військового обладнання, загалом назвавши понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та інше. Загалом через Контактну групу на чолі зі США союзники та партнери по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98 відсотків обіцяних Україні бойових машин уже поставлено.