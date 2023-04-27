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Понад 1550 бронемашин, 230 танків і велика кількість боєприпасів: Столтенберг перечислив поставлене Україні

Понад 1550 бронемашин, 230 танків і велика кількість боєприпасів: Столтенберг перечислив поставлене Україні

Київ • УНН

 • 373449 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні на пресконференції повідомив, що було поставлено Україні з військового обладнання, загалом назвавши понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та інше, пише УНН.

Цитата

"Загалом через Контактну групу на чолі зі США союзники та партнери по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні. Понад 98 відсотків обіцяних Україні бойових машин уже поставлено. Це понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого, зокрема величезна кількість боєприпасів", - повідомив Столтенберг.

"Загалом ми підготували та оснастили понад дев'ять нових українських бронетанкових бригад, це дасть Україні міцну позицію для продовження повернення окупованих територій", - зазначив Генсек НАТО.

Він також вказав, що "на саміті у Вільнюсі НАТО планує виступити із багаторічною програмою підтримки України".

"Ми також продовжуватимемо зміцнювати стримування та оборону НАТО. І ми розглянемо питання про поділ тягаря (витрат - ред.). Тому що в більш небезпечному світі ми повинні вкладати більше і краще у наш захист", - зауважив Столтенберг.

Нагадаємо

Учасники Контактної групи з питань оборони України надали Україні безпекову допомогу на суму понад 55 мільярдів доларів.

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