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Голова Пентагону відкрив "Рамштайн": прозвітував про безпекову допомогу Україні на понад 55 млрд доларів

Голова Пентагону відкрив "Рамштайн": прозвітував про безпекову допомогу Україні на понад 55 млрд доларів

Київ • УНН

 • 738039 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Учасники Контактної групи з питань оборони України надали Україні безпекову допомогу на суму понад 55 мільярдів доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання Контактної групи, передає УНН.

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"Минув уже понад рік, і Україна все ще сильна. Наша підтримка не здригнулася. І я пишаюся прогресом, якого ми досягли разом. Загалом члени цієї Контактної групи надали Україні понад 55 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки. Це десятикратне збільшення з моменту нашої першої зустрічі", - сказав Остін.

Голова Пентагону наголосив, що "після більш ніж року російської агресії та обману ця Контактна група як ніколи згуртована і стала більш глобальною, ніж будь-коли". "І наша підтримка сил свободи в Україні сильна та справжня", - вказав Остін.

Також він нагадав, що раніше цього тижня США оголосили про черговий пакет допомоги у сфері безпеки для України - на суму 325 мільйонів доларів. "З моменту початку повномасштабного вторгнення росії ми надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 35 мільярдів доларів", - зазначив Остін.

"Разом ми захистимо заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує безпеку всіх нас. І разом ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

Доповнення

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, відома як "Рамштайн", проходить на однойменній авіабазі у Німеччині 21 квітня.

Перед засіданням Президент Володимир Зеленський вказував, що деякі рішення на засіданні у форматі "Рамштайн" треба пришвидшувати, щоб відповідна зброя, яка посилить українську армію на полі бою, прийшла раніше.

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