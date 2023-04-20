Зеленський про "Рамштайн-11": деякі рішення щодо зброї потрібно "пушить"

ukru
Ексклюзив
15:02 • 25672 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 53919 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 90019 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 214746 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 162087 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 162390 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 248722 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453710 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345244 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357071 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
82 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 186378 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 158787 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 130656 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120126 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 82526 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 214692 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 248683 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 490413 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 626147 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 651753 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 36022 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 44393 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120126 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 158787 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 186378 перегляди
Актуальне
Зеленський про "Рамштайн-11": деякі рішення щодо зброї потрібно "пушить"

Зеленський про "Рамштайн-11": деякі рішення щодо зброї потрібно "пушить"

Київ • УНН

 • 443656 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Деякі рішення на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн треба пришвидшувати, щоб відповідна зброя, яка посилить українську армію на полі бою, прийшла раніше. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції зі Столтенбергом у Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Важливий "Рамштайн". Ви знаєте до чого Україна готується й з приводу підготовки відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на засіданні "Рамштайн". Деякі речі треба трішечки "пушить", щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована", - розповів Зеленський.

Він вважає, що важливо обговорити ту зброю про на яку Україна так довго очікує.

"Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю про яку були домовленості", - сказав Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що він від зустрічі "Рамштайн" завтра очікує, що члени Альянсу та партнери оголосять про конкретну військову підтримку Україні.

"Це звичайно буде на додаток до тієї безпрецедентної підтримки, яка вже надається. Я очікую, що члени Альянсу зроблять це, тому що це морально правильно", - сказав Столтенберг.

Доповнення

Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони, пише Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52