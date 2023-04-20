Зеленський про "Рамштайн-11": деякі рішення щодо зброї потрібно "пушить"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Деякі рішення на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн треба пришвидшувати, щоб відповідна зброя, яка посилить українську армію на полі бою, прийшла раніше. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції зі Столтенбергом у Києві, передає кореспондент УНН.
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"Важливий "Рамштайн". Ви знаєте до чого Україна готується й з приводу підготовки відповідних кроків є меседжі нашої команди, яка буде представлена на засіданні "Рамштайн". Деякі речі треба трішечки "пушить", щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована", - розповів Зеленський.
Він вважає, що важливо обговорити ту зброю про на яку Україна так довго очікує.
"Зокрема, це тренінг між місіями наших пілотів, відповідна далекобійна зброя, дуже конкретна, з дуже конкретними партнерами, з дуже конкретною кількістю про яку були домовленості", - сказав Зеленський.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що він від зустрічі "Рамштайн" завтра очікує, що члени Альянсу та партнери оголосять про конкретну військову підтримку Україні.
"Це звичайно буде на додаток до тієї безпрецедентної підтримки, яка вже надається. Я очікую, що члени Альянсу зроблять це, тому що це морально правильно", - сказав Столтенберг.
Доповнення
Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони, пише Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі.