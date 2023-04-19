FT назвало головну тему наступного "Рамштайну"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн", Київ нібито проситиме у країн-союзниць терміново поставити зенітні ракети для систем протиповітряної оборони, пише Finacial Times, посилаючись на трьох посадовців, поінформованих про підготовку до зустрічі, передає УНН.
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За словами трьох співрозмовників FT, Україна "тисне" на партнерів, щоб збільшити запаси ракет, "що скорочуються". Свою чергою, Захід побоюється, що без належної протиповітряної оборони запланований контрнаступ України проти російських окупантів "може бути невдалим", пише FT.
"Протиповітряна оборона малої дальності - це тема, яку все частіше підіймають українці. Якщо вони використають їх усі, це відкриє простір для військово-повітряних сил (росії - ред.)", - сказав один європейський чиновник, попередивши, що "якщо російські бомбардувальники з некерованими бомбами зможуть підлетіти, це буде похмуро".
Зазначається, що нещодавні поставки радянських винищувачів МіГ Києву були частково спрямовані на те, щоб посилити українські сили ППО.
Деякі західні офіційні особи "залишаються оптимістичними", посилаючись на те, що росія продовжує не мати переваги в повітрі, а західна зброя продовжує надходити в Україну. Окрім того, повільніші темпи російських ракетних ударів по об'єктах інфраструктури допомогли зберегти запаси української ППО.
"Ми не бачимо жодної загрози, що Україна втратить перевагу в повітрі. В України достатньо ППО, щоб захистити себе...", - сказав один зі співрозмовників.
Доповнення
Зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 21 квітня.