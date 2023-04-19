FT назвало главную тему следующего "Рамштайна"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны, пишет Finacial Times, ссылаясь на трех чиновников, проинформированных о подготовке к встрече, передает УНН.
Детали
По словам трех собеседников FT, Украина "давит" на партнеров, чтобы увеличить "сокращающиеся" запасы ракет. В свою очередь, Запад опасается, что без надлежащей противовоздушной обороны запланированное контрнаступление Украины против российских оккупантов "может быть неудачным", пишет FT.
"Противовоздушная оборона малой дальности - это тема, которую все чаще поднимают украинцы. Если они используют их все, это откроет пространство для военно-воздушных сил (россии - ред.)", - сказал один европейский чиновник, предупредив, что "если российские бомбардировщики с неуправляемыми бомбами смогут подлететь, это будет мрачно".
Отмечается, что недавние поставки советских истребителей МиГ Киеву были частично направлены на то, чтобы усилить украинские силы ПВО.
Некоторые западные официальные лица "остаются оптимистичными", ссылаясь на то, что россия продолжает не иметь преимущества в воздухе, а западное оружие продолжает поступать в Украину. Кроме того, более медленные темпы российских ракетных ударов по объектам инфраструктуры помогли сохранить запасы украинской ПВО.
"Мы не видим никакой угрозы, что Украина потеряет преимущество в воздухе. У Украины достаточно ПВО, чтобы защитить себя..." - сказал один из собеседников.
Напомним
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии состоится 21 апреля.