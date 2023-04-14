Пентагон офіційно анонсував "Рамштайн-11"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін наступного тижня відвідає Швецію, після чого 21 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомили у пресслужбі Пентагону, пише УНН.
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Очільник Пентагону "наступного тижня вирушить до Швеції та Німеччини, щоб зустрітися зі своїми колегами і прийняти Контактну групу з оборони України".
Зі Швеції "Остін вирушить до Німеччини, де він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проведуть зустріч Контактної групи оборони України з особистою присутністю на авіабазі Рамштайн".
У Рамштайн вони, як зазначено, "приєднаються до міністрів оборони і високопоставлених військових чиновників з майже 50 країн світу, щоб обговорити триваючу кризу в Україні та продовжити нашу тісну координацію із забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту від триваючої агресії росії".
Зустріч Контактної групи з оборони України заплановано на 21 квітня.
Доповнення
Це буде одинадцята така зустріч відтоді, як рік тому цю групу було створено після неспровокованого і незаконного вторгнення росії в Україну.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-11" відбудеться фізично на американській авіабазі в Німеччині.