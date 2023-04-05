"Рамштайн-11" відбудеться у квітні на американській авіабазі у Німеччині - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Засідання Контактної групи з питань з питань оборони України "Рамштайн-11" відбудеться фізично на американській авіабазі у Німеччині. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков журналістам, передає кореспондент УНН.
Як повідомляє Радіо Свобода, зустріч у форматі "Рамштайн" пройде вже у квітні.
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"Це буде 11 "Рамштайн"…Він буде на базі Рамштайн, я планую туди у відрядження", - сказав Резніков.
Він зазначив, що українська делегація не змінює своїх пріоритетів.
"Залишається пріоритетом №1 система протиповітряної оборони, а бойовий літак є частиною ППО, тому ми не зупиняємося на цьому й продовжуємо говорити, що нам потрібні бойові сучасні платформи 4++, це однозначно. Друге, це броньована техніка та снаряди для важкої артилерії 155 калібру та всіх інших. Й третє, це вже засоби радіоелектронної боротьби, дорни, антидрони, в тому числі так звані "дрони-самогубці» або ударні дрони", - розповів Резніков.
Доповнення
"Рамштайн-10" відбувся 15 березня. Зокрема, за його результатами повідомлялося, що Швеція надасть Україні 10 танків, Норвегія разом з США передадуть системи NASAMS.