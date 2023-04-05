"Рамштайн-11" состоится в апреле на американской авиабазе в Германии - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Заседание Контактной группы по вопросам по вопросам обороны Украины "Рамштайн-11" состоится физически на американской авиабазе в Германии. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников журналистам, передает корреспондент УНН.
Как сообщает Радио Свобода, встреча в формате «Рамштайн» пройдет уже в апреле.
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"Это будет 11 "Рамштайн"…Он будет на базе Рамштайн, я планирую туда в командировку", - сказал Резников.
Он отметил, что украинская делегация не меняет своих приоритетов.
"Остается приоритетом №1 система противовоздушной обороны, а боевой самолет является частью ПВО, поэтому мы не останавливаемся на этом и продолжаем говорить, что нам нужны боевые современные платформы 4++, это однозначно. Второе, это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра и всех остальных. И третье, это уже средства радиоэлектронной борьбы, дорны, антидроны, в том числе так называемые "дроны-самоубийцы" или ударные дроны", - рассказал Резников.
Дополнение
"Рамштайн-10" состоялся 15 марта. В частности, по его результатам сообщалось, что Швеция предоставит Украине 10 танков, Норвегия вместе с США передадут системы NASAMS.