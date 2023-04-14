Пентагон официально анонсировал "Рамштайн-11"

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Швецию, после чего 21 апреля состоится встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, сообщили в пресс-службе Пентагона, пишет УНН.

Детали

Глава Пентагона "на следующей неделе отправится в Швецию и Германию, чтобы встретиться со своими коллегами и принять Контактную группу по обороне Украины".

Из Швеции "Остин отправится в Германию, где он и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проведут встречу Контактной группы обороны Украины с личным присутствием на авиабазе Рамштайн". 

В Рамштайне они, как указано, "присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным чиновникам из почти 50 стран мира, чтобы обсудить продолжающийся кризис в Украине и продолжить нашу тесную координацию по обеспечению украинского народа средствами, необходимыми для защиты от продолжающейся агрессии россии".

Встреча Контактной группы по обороне Украины запланирована на 21 апреля.

Дополнение

Это будет одиннадцатая такая встреча с тех пор, как год назад эта группа была создана после неспровоцированного и незаконного вторжения россии в Украину.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-11" состоится физически на американской авиабазе в Германии.

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