Зеленский о "Рамштайн-11": некоторые решения по оружию нужно "пушить"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Некоторые решения на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн надо ускорять, чтобы соответствующее оружие, которое усилит украинскую армию на поле боя, пришло раньше. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции со Столтенбергом в Киеве, передает корреспондент УНН.
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"Важен "Рамштайн". Вы знаете к чему Украина готовится и по поводу подготовки соответствующих шагов есть месседжи нашей команды, которая будет представлена на заседании "Рамштайн". Некоторые вещи надо немножечко "пушить", чтобы соответствующее оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем оно даже запланировано", - рассказал Зеленский.
Он считает, что важно обсудить то оружие о котором Украина так долго ожидает.
"В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством о котором были договоренности", - сказал Зеленский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что он от встречи "Рамштайн" завтра ожидает, что члены Альянса и партнеры объявят о конкретной военной поддержке Украины.
"Это конечно будет в дополнение к той беспрецедентной поддержке, которая уже предоставляется. Я ожидаю, что члены Альянса сделают это, потому что это морально правильно", - сказал Столтенберг.
Дополнение
Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн", Киев якобы будет просить у стран-союзниц срочно поставить зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны, пишет Finacial Times, ссылаясь на трех чиновников, информированных о подготовке к встрече.