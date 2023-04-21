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Глава Пентагона открыл "Рамштайн": отчитался о помощи Украине в сфере безопасности на более 55 млрд долларов

Глава Пентагона открыл "Рамштайн": отчитался о помощи Украине в сфере безопасности на более 55 млрд долларов

Киев • УНН

 • 738031 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 55 миллиардов долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заседания Контактной группы, передает УНН.

Цитата

"Прошло уже больше года, и Украина все еще сильна. Наша поддержка не дрогнула. И я горжусь прогрессом, которого мы достигли вместе. В целом члены этой Контактной группы предоставили Украине более 55 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности. Это десятикратное увеличение с момента нашей первой встречи", - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что "после более чем года российской агрессии и обмана эта Контактная группа как никогда сплоченная и стала более глобальной, чем когда-либо". "И наша поддержка сил свободы в Украине сильная и настоящая", - указал Остин.

Также он напомнил, что ранее на этой неделе США объявили об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины - на сумму 325 миллионов долларов. "С момента начала полномасштабного вторжения россии мы предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 35 миллиардов долларов", - отметил Остин.

"Вместе мы защитим основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает безопасность всех нас. И вместе мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Дополнение

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", проходит на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Перед заседанием Президент Владимир Зеленский указывал, что некоторые решения на заседании в формате "Рамштайн" надо ускорять, чтобы соответствующее оружие, которое усилит украинскую армию на поле боя, пришло раньше.

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