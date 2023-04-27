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Более 1550 бронемашин, 230 танков и большое количество боеприпасов: Столтенберг перечислил поставленное Украине

Киев • УНН

 • 373443 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции сообщил, что было поставлено Украине из военного оборудования, в целом назвав более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и прочее, пишет УНН.

Цитата

"В целом через Контактную группу во главе с США союзники и партнеры по НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине. Более 98 процентов обещанных Украине боевых машин уже поставлено. Это более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и прочего, в том числе огромное количество боеприпасов", - сообщил Столтенберг.

"В целом мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад, это даст Украине прочную позицию для продолжения возвращения оккупированных территорий", - отметил Генсек НАТО.

Он также указал, что "на саммите в Вильнюсе НАТО планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины".

"Мы также будем продолжать укреплять сдерживание и оборону НАТО. И мы рассмотрим вопрос о разделении бремени (расходов - ред.). Потому что в более опасном мире мы должны вкладывать больше и лучше в нашу защиту", - отметил Столтенберг.

Напомним

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 55 миллиардов долларов.

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