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Страны Северной Европы поддерживают Украину на пути в НАТО и ЕС - совместное заявление

Киев • УНН

 • 1050270 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа, передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье. Евросоюз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата. Страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчет Еврокомиссии до конца 2023 года», - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что страны Северной Европы – члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на ее пути к будущему членству.

«Еще до получения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы – члены НАТО с нетерпением ждут решения этих вопросов на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы и дальше будут оказывать решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что на саммите НАТО в Вильнюсе могут объявить о создании Совета Украина-НАТО в формате «32».

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