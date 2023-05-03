На саміті у Вільнюсі можуть оголосити про створення Ради Україна-НАТО у новому форматі - Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На саміті НАТО у Вільнюсі можуть оголосити про створення Ради Україна-НАТО у форматі «32». Про це на зустрічі з журналістами повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.
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«Наразі є пропозиція щодо оголошення на Саміті у Вільнюсі про створення Ради Україна-НАТО у форматі 32, а не 31+ 1 як передбачає Комісія Україна-НАТО, яку ми зараз маємо. Трансформація у формат Ради дозволить кожному союзнику робити свій внесок у наші відносини. Ми розглядаємо створення Ради як інструмент для підготовки, обговорення рішень до Саміту Альянсу у Вашингтоні до 75 річниці створення НАТО», - пояснила Стефанішина.
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Віце-прем‘єрка додала, що наразі триває робота над створенням спільного центру «Україна-НАТО» для підготовки, тренування, аналізу ситуації, обміну досвідом. Такий центр є спільною ініціативою України та Польщі.
"Центр є нашою спільною з Польщею ініціативою. Проте для нас важливо передбачити переміщення цього центру в Україну, коли дозволить безпекова ситуація. У межах саміту ми також очікуємо оголошення посилення підтримки України у рамках комплексного пакета допомоги", — наголосила Стефанішина.
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