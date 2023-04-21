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Зеленський прийняв запрошення та відвідає саміт НАТО у Вільнюсі - Столтенберг

Зеленський прийняв запрошення та відвідає саміт НАТО у Вільнюсі - Столтенберг

Київ • УНН

 • 179705 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед засіданням "Рамштайн" розповів, що Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення та відвідає саміт Альянсу у Вільнюсі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми (з Президентом Зеленським у Києві - ред.) також обговорили підготовку майбутнього саміту у Вільнюсі в липні. Я запросив його на зустріч, і я радий, що він прийняв запрошення і відвідає саміт НАТО у Вільнюсі", - повідомив Генсек.

Деталі

Столтенберг вчергове підкреслив, що очікує від Вільнюського саміту обговорення "принаймні двох питань, які будуть важливими для України".

"Я очікую, що союзники НАТО на саміті знову візьмуть на себе зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, за допомогою значної військової підтримки, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава в Європі. Я також очікую, що союзники НАТО погодять багаторічну програму допомоги Україні в переході від обладнання, стандартів, доктрин радянської епохи до стандартів і доктрин НАТО", - зауважив він. 

Доповнення

Київ очікує, що НАТО під час саміту у Вільнюсі влітку має зробити крок для членства України в Альянсі. Голова МЗС Дмитро Кулеба називав Вільнюс 2023 "нагодою виправити помилки Бухареста у 2008 році".

Зеленський також зазначав, що Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним.

Нагадаємо

У четвер, 21 квітня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше з початку повномасштабного вторгнення здійснив візит в Україну.

У Києві він заявив, що місце України по праву – в НАТО і що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки України.

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