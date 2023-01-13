Україна очікує на саміт НАТО, який може стати доленосним - Зеленський

Цитата

“Ми дуже очікуємо Вільнюського саміту НАТО. Знаємо, що він може стати доленосним для всієї нашої євроатлантичної спільноти. Зробимо все, щоб саміт таким і був. І зробимо разом”, – заявив Зеленський.

Доповнення

Наступна зустріч глав держав та урядів країн НАТО відбудеться 11-12 липня 2023 року в литовському місті Вільнюс.

Президент України Володимир Зеленський вказував, що сумнівається, що стратегічні рішення щодо вступу України до НАТО будуть ухвалені під час саміту НАТО у Литві цього року. Проте Зеленський сподівається, що Україна отримає чіткий сигнал щодо подальших гарантій безпеки та допомоги.