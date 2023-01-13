Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным - Зеленский

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“Мы очень ожидаем Вильнюсского саммита НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для всего нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таким и был. И сделаем вместе”, – заявил Зеленский.

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Следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в литовском городе Вильнюс.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что сомневается, что стратегические решения о вступлении Украины в НАТО будут приняты во время саммита НАТО в Литве в этом году. Однако Зеленский надеется, что Украина получит четкий сигнал о дальнейших гарантиях безопасности и помощи.