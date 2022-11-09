Наступний саміт НАТО відбудеться влітку 2023 року: де саме

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"Радий повідомити, що наступна зустріч глав держав та урядів країн НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. (...) Зустріч у Вільнюсі дасть змогу погодити подальші кроки щодо зміцнення політики стримування й оборони, розглянути питання про значне збільшення видатків на оборону, а також продовжити нашу підтримку України", – сказав Столтенберг.

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Як зазначив Генсек, Альянс зіткнувся з найскладнішим і найбільш непередбачуваним середовищем безпеки з часів "холодної війни". За його словами, в умовах, коли настала ера підвищення стратегічного суперництва, трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою продовжує бути вирішальним фактором для безпеки мільярда людей, які проживають на територіях країн НАТО.

"Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту. Литва є ключовим союзником в НАТО. Як країна, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування й оборону для усього Альянсу. Я сподіваюся на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо

9 листопада Єнс Столтенберг відвідає військову базу у Великій Британії, де відбуваються навчання українських військових.