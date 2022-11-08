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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Генсек НАТО у середу відвідає базу в Британії, де навчають українських військових

Генсек НАТО у середу відвідає базу в Британії, де навчають українських військових

Київ • УНН

 • 229213 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 9 листопада відвідає військову базу у Великій Британії, де відбуваються навчання українських військових. Про це інформує пресслужба НАТО, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою Міністерства закордонних справ Джеймсом Клеверлі.

Генсек НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.

Нагадаємо

5 жовтня на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку молодших командирів Збройних сил України.

Курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.

Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.

У Міноборони зазначили, шо після успішного завершення навчання військовослужбовців призначать на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

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