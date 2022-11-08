Генсек НАТО у середу відвідає базу в Британії, де навчають українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 9 листопада відвідає військову базу у Великій Британії, де відбуваються навчання українських військових. Про це інформує пресслужба НАТО, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що У Британії Столтенберг зустрінеться з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і главою Міністерства закордонних справ Джеймсом Клеверлі.
Генсек НАТО також відвідає британську військову базу, де навчаються українські військові разом із міністром оборони Беном Воллесом.
Нагадаємо
5 жовтня на території Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії розпочато підготовку молодших командирів Збройних сил України.
Курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права.
Тренування проводять українські та британські інструктори із залученням іноземних зразків озброєння та військової техніки.
У Міноборони зазначили, шо після успішного завершення навчання військовослужбовців призначать на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.