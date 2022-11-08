Генсек НАТО в среду посетит базу в Британии, где учат украинских военных

Детали

Сообщается, что в Британии Столтенберг встретится с премьером Соединенного Королевства Риши Сунаком и главой Министерства иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Генсек НАТО также посетит британскую военную базу, где учатся украинские военные вместе с министром обороны Беном Уоллесом.

Напомним

5 октября на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начата подготовка младших командиров Вооруженных сил Украины.

Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву.

Тренировки проводят украинские и британские инструкторы с привлечением иностранных образцов вооружения и военной техники.

В Минобороны отметили, что после успешного завершения обучения военнослужащих назначат на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск.