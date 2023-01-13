Зеленський про очікування від саміту НАТО у Вільнюсі: ми показали, що відповідаємо всім стандартам

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"Я не думаю, що стратегічні рішення прийматимуться у Вільнюсі. Нам потрібно просити не лише литовців, латишів, естонців чи поляків у Європі підтримати нас на 100% або навіть більше, і ніколи не втомлюватися від такої підтримки", - сказав Зеленський в інтерв'ю TV3.

"Звичайно, ми цього хочемо і, звичайно, ми йдемо цим шляхом. Ми показали, що наша армія сильна. Що ми відповідаємо всім стандартам, необхідним для вступу в НАТО", – зазначив він і додав, що вважає, що "найважливішим стандартом є бути сильним на полі бою": "Бути сильним і вміти захистити свою країну, свою територію або, що дуже важливо, захистити Європу".

Однак Президент України сподівається отримати під час саміту НАТО чіткий сигнал, що країни НАТО нададуть українцям гарантії безпеки. "Нам сьогодні потрібний спільний знак НАТО, спільний меседж для народу України: ви на шляху, ми не можемо вам зараз надати членства, але ви його отримаєте, як, наприклад, Фінляндія, Швеція. І тепер ви отримаєте все, що ми можемо надати: гарантії безпеки, допомогу зі зброєю і т.д. Ось який може бути знак. Іноді знаки важливіші за теоретичні рішення", - зазначив Президент України литовському телебаченню.

Інтерв'ю з Президентом відбулося під час його візиту до Львова.

Доповнення

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна де-факто стала членом НАТО, а в найближчому майбутньому приєднається до Альянсу і де-юре.