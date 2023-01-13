Україна де-факто член НАТО, а невдовзі стане де-юре - Резніков

Цитата

«Україна як країна і Збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння, як її використовувати», - сказав Резніков.

Резніков заперечує, що його коментарі можуть бути розцінені як суперечливі не тільки росією, а й, можливо, і НАТО, оскільки Альянс зробив кроки, щоб його не розглядали як сторону в конфлікті.

«Чому це викликає суперечки? Це правда. Це факт. Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми де-юре станемо членом НАТО», - зазначив Резніков.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від НАТО більшого, ніж просто риторику про “відкриті двері”.

До слова, 29 листопада в Бухаресті відбулося засідання Ради міністрів НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками повідомив, що наразі нагальним питанням є надання Україні передової військової техніки, боєприпасів, палива та інших речей, необхідних для захисту від рф. Він додав, що НАТО та Україні потрібно розвивати тісніше політичне та практичне партнерство, що зміцнить українські інституції та допоможе перейти від доктрин радянської епохи до стандартів Альянсу.