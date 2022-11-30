Столтенберг назвав умови для вступу України в НАТО

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Відповідаючи на питання журналіста про те, чи не заслуговує Україна вже зараз стати членом Північноатлантичного Альянсу, Столтенберг зауважив, що наразі невідкладним питанням є надання країні передової військової техніки, боєприпасів, палива та інших речей, необхідних для захисту від росії.

"Невідкладним і важливим завданням є забезпечення того, щоб Україна переважала як суверенна незалежна демократична держава в Європі. Нам потрібно максимально мобілізувати військову, економічну, фінансову та гуманітарну підтримку України. І це саме те, що ми робимо. Якщо Україна не переможе як незалежна суверенна держава, то, звичайно, питання про членство взагалі не стоятиме", - сказав він.

Столтенберг зауважив, що ситуація, що склалася - це "не вибір між нічим і повним членством". Він додав, що НАТО та Україні потрібно розвивати більш тісне політичне і практичне партнерство, що зміцнить українські інституції та допоможе перейти від доктрин радянської епохи до стандартів Альянсу.

"Я вважаю, що зараз важливо робити крок за кроком. Наразі у пріоритеті забезпечити перемогу України, і це саме те, що ми робимо", - підсумував він.

Нагадаємо

Учора, 29 листопада, у Бухаресті відбулося засідання Ради міністрів НАТО.

Під час саміту міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер заявив, що Україні треба допомогти максимально наблизитись до членства у НАТО.