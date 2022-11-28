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Глави МЗС НАТО обговорять надання Україні боєприпасів та нового військового обладнання

Глави МЗС НАТО обговорять надання Україні боєприпасів та нового військового обладнання

Київ • УНН

 • 1302806 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Під час засідання Ради міністрів НАТО у Бухаресті обговорять надання Україні боєприпасів, нового військового обладнання та питання підтримки енергетики. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні день вже почався, м'яко кажучи, надзвичайно активно. Буде багато міжнародних подій сьогодні, і на рівні Президента, і на рівні Міністерства закордонних справ. Увечері я вирушу у міжнародне відрядження. Спочатку в Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім в Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ», - розповів Кулеба.

За його словами, зустріч в НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони.

«А це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України, і енергетики. Тому що енергетика теж перетворилася на зброю і буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив». – сказав Кулеба.

Він зазначив, що матиме зустріч із Генсеком НАТО, державним секретарем США, з керівником Європейської дипломатії й багато інших двосторонніх зустрічей.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що через масовані ракетні удари армії рф та відключення електроенергії початок зими для України був жахливим. Подальшу допомогу, у тому числі нелетальну, країн-членів НАТО обговорять на міністерській зустрічі Альянсу у Бухаресті.

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