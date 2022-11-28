Глави МЗС НАТО обговорять надання Україні боєприпасів та нового військового обладнання

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«Сьогодні день вже почався, м'яко кажучи, надзвичайно активно. Буде багато міжнародних подій сьогодні, і на рівні Президента, і на рівні Міністерства закордонних справ. Увечері я вирушу у міжнародне відрядження. Спочатку в Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім в Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ», - розповів Кулеба.

За його словами, зустріч в НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони.

«А це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України, і енергетики. Тому що енергетика теж перетворилася на зброю і буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив». – сказав Кулеба.

Він зазначив, що матиме зустріч із Генсеком НАТО, державним секретарем США, з керівником Європейської дипломатії й багато інших двосторонніх зустрічей.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що через масовані ракетні удари армії рф та відключення електроенергії початок зими для України був жахливим. Подальшу допомогу, у тому числі нелетальну, країн-членів НАТО обговорять на міністерській зустрічі Альянсу у Бухаресті.