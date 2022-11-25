Генсек НАТО: початок зими для України був жахливим, на зустрічі голів МЗС підтримку мають розширити

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"Президент путін зазнає невдачі в Україні. І він відповідає з більшою жорстокістю. Хвилі навмисних ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі. Позбавлення українців тепла, світла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - зауважив Столтенберг.

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Зі слів Генсека, міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться наступного тижня у Бухаресті. Розглянуть питання незаконної війни росії в Україні, яка продовжує загрожувати євроатлантичному миру та безпеці.

"Більшість війн закінчуються переговорами. Але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб підвищити шанси на мирне рішення – підтримати Україну. Отже, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відступимо", - наголосив Столтенберг.

Він зауважив, що союзники по НАТО надають безпрецедентну військову підтримку. "І я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну допомогу", - зауважив Генсек НАТО.

"Через наш комплексний пакет допомоги НАТО постачає пальне, медичні поставки, зимове спорядження, а також засоби перешкод для безпілотників. Я дякую союзникам за їхній внесок. І під час нашої зустрічі в Бухаресті я закличу до ще більшого", - наголосив Столтенберг.

Також, з його слів, у більш довгостроковій перспективі у НАТО прагнуть допомогти Україні перейти від обладнання радянських часів до сучасних стандартів, доктрини та навчань НАТО.

Він також додав, що міністри НАТО зустрінуться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, "щоб обговорити найнагальніші потреби України та нашу довгострокову підтримку".

Доповнення

Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом.