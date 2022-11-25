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Генсек НАТО: начало зимы для Украины было ужасным, на встрече глав МИД поддержку должны расширить

Генсек НАТО: начало зимы для Украины было ужасным, на встрече глав МИД поддержку должны расширить

Киев • УНН

 • 915950 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из-за массированных ракетных ударов армии рф и отключения электроэнергии начало зимы для Украины было ужасным. Последующую помощь, в том числе нелетальную, стран-членов НАТО обсудят на министерской встрече Альянса в Бухаресте на следующей неделе, заявил на пресс-конференции в пятницу, 25 ноября, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Цитата

"Президент путин терпит неудачу в Украине. И он отвечает с большей жестокостью. Волны умышленных ракетных ударов по городам и гражданской инфраструктуре. Лишение украинцев тепла, света и пищи. Это ужасное начало зимы для Украины", - отметил Столтенберг.

Детали

По словам Генсека, министры иностранных дел стран НАТО встретятся на следующей неделе в Бухаресте. Рассмотрят вопрос незаконной войны россии в Украине, которая продолжает угрожать евроатлантическому миру и безопасности.

"Большинство войн заканчиваются переговорами. Но происходящее за столом переговоров зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение – поддержать Украину. Следовательно, НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы не отступим", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что союзники по НАТО оказывают беспрецедентную военную поддержку. "И я ожидаю, что министры иностранных дел тоже согласятся усилить нелетальную помощь", - отметил Генсек НАТО.

"Через наш комплексный пакет помощи НАТО поставляет горючее, медицинские поставки, зимнее снаряжение, а также средства препятствий для беспилотников. Я благодарю союзников за их вклад. И во время нашей встречи в Бухаресте я призову к еще большему", - подчеркнул Столтенберг.

Также, по его словам, в более долгосрочной перспективе в НАТО стремятся помочь Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам, доктрине и учениям НАТО.

Он также добавил, что министры НАТО встретятся с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, "чтобы обсудить важнейшие потребности Украины и нашу долгосрочную поддержку".

Дополнение

Парламентская ассамблея НАТО признала россию государством-террористом.

Украинские Национальные Новости

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