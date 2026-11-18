ПВО, ракеты, боеприпасы и дроны: 15 стран объявили о новой военной помощи Украине на "Рамштайне"
Киев • УНН
На 37-м "Рамштайне" 15 стран подтвердили новые пакеты помощи Украине. Дания, Великобритания и Нидерланды направили средства на ПВО и зимнюю поддержку.
Во вторник, 17 ноября, в Брюсселе состоялось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О том, чего удалось достичь, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
В частности, 15 стран объявили о новых пакетах военной помощи и подтвердили дальнейшую поддержку Украины. Так, Дания подтвердила выделение пакета помощи, в который вошли 200 млн евро на критически важные средства противовоздушной обороны.
В то же время Великобритания выделила 240 млн фунтов стерлингов на ПВО: в частности, перехватчики, ракеты LMM, а также радары. Кроме того, Нидерланды выделили зимний пакет на 500 млн евро.
Министр обороны Украины Евгений Хмара подчеркнул, что каждое решение, принятое во время заседания, имеет практическое значение для обороны и устойчивости государства.
Этой зимой наш наивысший приоритет - это защита неба. россия продолжает свой воздушный террор, и поэтому для нас важно, что в рамках пакетов поддержки были объявлены взносы на усиление ПВО
Напомним
Министр обороны Великобритании Вес Стритинг во время пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" отметил, что нанесение ударов в глубину территории рф истощает страну-агрессора.
Заместитель главы Пентагона США Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по объектам Wildberries в РФ и добавил - "в обмене дальними ударами преимущество вполне может оказаться на стороне москвы".
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неразумной критику украинских дальних ударов по военным объектам на территории россии.