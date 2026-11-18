В ночь на 19 ноября в полночь мир наконец встречает долгожданный релиз Grand Theft Auto VI — главного игрового блокбастера десятилетия от Rockstar Games. После долгих лет ожидания и многочисленных переносов история о криминальном дуэте Люсии и Джейсоне в солнечном Вайс-Сити становится доступной для игроков. Украинские геймеры смогут поиграть в игру уже в 00:00, а первыми доступ к игре получат в Новой Зеландии, где она выйдет в 13:00 по киевскому времени, пишет УНН.

Время выхода и цены в Украине

Вместо одновременного запуска по всему миру Rockstar Games выбрала поэтапный релиз: игра разблокируется в 00:00 по местному времени каждого региона. Из-за разницы в часовых поясах игроки в Океании и Азии получают доступ на много часов раньше, чем в Европе и Америке.

Новая Зеландия первой в мире получит официальный доступ к релизу, поскольку игра выходит в полночь по местному времени в каждом регионе. Геймеры смогут начать играть уже сегодня, 18 ноября, в 13:00 по киевскому времени.

Однако самые смекалистые геймеры начали менять регионы на новозеландские на своих консолях, чтобы получить более ранний доступ к игре, из-за чего PlayStation начал блокировать аккаунты. По данным сообщества SourceVI, отдельные пользователи создавали аккаунты PSN в Новой Зеландии, чтобы начать играть примерно на 13 часов раньше. После этого некоторые из них якобы получили временные или постоянные блокировки с ошибкой WS-116331-5, связанной с нарушением условий PlayStation Network.

В случае такой блокировки пользователь может потерять доступ к профилю и приобретенному на нем цифровому контенту, в частности к предзаказу игры.

В Украине же игра будет доступна в ночь на 19 ноября в полночь. На украинских маркетплейсах игру можно приобрести за 3999 гривен.

По данным аналитической компании Sensor Tower, всего было продано 15,88 млн копий игры на общую сумму более 1,54 млрд долларов, из которых 1,15 млрд принесли консоли PlayStation 5, а остальное — Xbox.

Сюжет

Действие Grand Theft Auto VI разворачивается в вымышленном штате Леонида, в вымышленном городе Вайс-Сити.

Вайс-Сити ранее фигурировал в Grand Theft Auto (1997) и был главным городом в Grand Theft Auto: Vice City (2002) и Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).

В игре рассказывается история криминального дуэта: Люсии Каминос (первой главной героини серии с 2000 года) и ее партнера Джейсона Дюваля.

Главными героями игры, как уже отмечалось, являются пара молодых преступников — Джейсон и Люсия. Пытаясь заработать, они оказываются втянутыми в масштабный заговор на территории штата Леонида. Чтобы спастись, героям придется объединить свои усилия.

Разработка игры

После выхода игры Grand Theft Auto V в сентябре 2013 года президент Rockstar North Лесли Бензис заявил, что у компании есть "некоторые идеи" относительно новой игры серии. В марте 2018 года ресурс The Know сообщил, что следующая игра серии Grand Theft Auto имеет кодовое название Project Americas, а ее действие будет происходить в вымышленном американском городе Вайс-Сити (прототипом которого стал город Майами) и в Южной Америке.

В июле 2022 года журналист Джейсон Шрайер сообщил Bloomberg, что игра будет называться Grand Theft Auto VI, в ней будут участвовать два главных героя, вдохновленных историей Бонни и Клайда, в частности женщина латиноамериканского происхождения.

4 февраля 2022 года компания Rockstar Games подтвердила разработку новой игры серии Grand Theft Auto. В июле 2022 года компания Rockstar объявила, что игра Red Dead Online больше не будет получать крупных обновлений, поскольку основные ресурсы компании сосредоточены на будущей игре Grand Theft Auto.

4 декабря 2023 года в сети X появилась "слитая" версия трейлера низкого качества. В течение часа после утечки трейлера компания Rockstar Games опубликовала официальный трейлер на YouTube, раскрыв название игры, главных героев, некоторые подробности игрового процесса и год выхода для игровых платформ PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В трейлере звучит песня Тома Петти "Love Is a Long Road". Первый трейлер GTA VI побил рекорд по количеству просмотров немузикального видео на YouTube за 24 часа, превзойдя достижение ютубера MrBeast.

Изначально игру планировалось выпустить в третьем-четвёртом квартале 2025 года, однако в мае того же года Rockstar объявила, что релиз был отложен на год — до 26 мая 2026 года.

Тогда же разработчики показали второй трейлер игры.

Джейсон и Люсия всегда знали, что шансы против них. Но когда простая операция идёт не по плану, они оказываются на самой тёмной стороне самого солнечного места в Америке, в самом центре преступного заговора, охватывающего весь штат Леонида, — и вынуждены полагаться друг на друга больше, чем когда-либо, если хотят выжить — говорится в описании к трейлеру.

Уже в ноябре 2025 года разработчики заявили, что релиз игры переносится на 19 ноября 2026 года.

18 июня 2026 года компания Rockstar Games представила обложку и объявила, что предварительные заказы начнутся 25 июня, тем самым начав маркетинговую кампанию.

В августе разработчики из компании Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели онлайн-показ 27-минутного превью будущей игры Grand Theft Auto VI.

Напомним

Количество предварительных заказов на GTA 6, по оценкам, превысило 1 миллиард долларов за неделю до запуска.