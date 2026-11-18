Писториус назвал законными дальнобойные удары Украины по России
Киев • УНН
Министр обороны Германии отверг критику украинских ударов по военным целям в РФ. Он призвал сосредоточиться на атаках России по гражданским объектам и инфраструктуре.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает неразумной критику украинских дальних ударов по военным объектам на территории России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает УНН.
Детали
По словам Писториуса, такие атаки являются законными, а международное внимание вместо этого должно быть сосредоточено на российских ударах по гражданской инфраструктуре Украины.
Вместо того чтобы критиковать это, нам стоит скорее критиковать и говорить о террористических ударах, которые каждую ночь и каждый день наносятся по гражданской энергетической инфраструктуре, системам водо- и теплоснабжения Украины
Он добавил, что это - разновидность терроризма, "и мы должны говорить об этом, а не о законных и легитимных ударах по невоенным целям на территории России".
Напомним
Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по объектам Wildberries в РФ и добавил - "в обмене дальними ударами преимущество вполне может оказаться на стороне Москвы".
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