Министр обороны Германии Борис Писториус считает неразумной критику украинских дальних ударов по военным объектам на территории России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает УНН.

По словам Писториуса, такие атаки являются законными, а международное внимание вместо этого должно быть сосредоточено на российских ударах по гражданской инфраструктуре Украины.

Вместо того чтобы критиковать это, нам стоит скорее критиковать и говорить о террористических ударах, которые каждую ночь и каждый день наносятся по гражданской энергетической инфраструктуре, системам водо- и теплоснабжения Украины